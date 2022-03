Atelier jeunes archéos : À vous de jouer ! Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Musée Archéa, Louvres, le jeudi 5 mai à 14:00

Les archéolgues retrouvent beaucoup d’éléments de jeux : poins, dés, tours … Mais pas de plateaux, et encore moins les règles des jeux ! Pour découvrir comment l’archéologie permet de connaître les pratiques ludiques du Moyen Âge, puis s’essayer à certains jeux donc les plateaux & les poins ont été reproduits. Accessible aux enfants dès 7 ans. Tarif : 5 euros par enfant. Sur inscription, par téléphone auprès de l’accueil du musée ou sur le [site internet](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers/atelier-jeunes-archeos).

Un atelier pour découvrir le Moyen Âge à travers les jeux qui étaient pratiqués.

2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T16:00:00

