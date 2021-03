Royan L'Annexe Royan ATELIER JEUNE URBANISTE Ville nouvelle L’Annexe Royan Catégorie d’évènement: Royan

En étudiant l’exemple de Royan et de son évolution au cours du XXe siècle, les enfants sont amenés à inventer une ville nouvelle répondant aux attentes et aux exigences des citoyens de demain. À l’aide de supports adaptés, ils découvrent les notions d’urbanisme et d’aménagement de la ville, avant de concevoir un projet urbain novateur.

_Pour les 7-9 ans / Durée 1h30_

Tarif : 4,10 € / Réservation obligatoire

Les enfants découvrent les notions d'urbanisme et d'aménagement de la ville…

