Atelier jeune urbaniste : Ville balnéaire

Royan

L'Annexe, le jeudi 21 avril 2022 à 14:30, Royan

L’Annexe, le jeudi 21 avril à 14:30

En prenant l’exemple de Royan et de son découpage urbain hérité de la reconstruction, les enfants ont la possibilité d’inventer une cité balnéaire nouvelle. À l’aide de supports pédagogiques adaptés, ils découvrent les notions d’urbanisme et d’aménagement de la ville, avant de concevoir un projet urbain idéal.

Réservation obligatoire (places limitées) / tarif : 4,10€

Venez inventer une cité balnéaire nouvelle L’Annexe 1 Rue du Printemps, 17200 Royan Royan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T14:30:00 2022-04-21T16:00:00

