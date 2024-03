ATELIER JEUNE URBANISTE Centre-ville Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Royan, lundi 15 avril 2024.

ATELIER JEUNE URBANISTE Centre-ville À destination des urbanistes en herbe ! 15 et 22 avril Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Tarif : 4,50 € / Réservation obligatoire (Places limitées)

À l’aide de supports pédagogiques adaptés, les enfants découvrent les notions d’urbanisme et d’aménagement urbain avant de concevoir un projet de centre-ville répondant aux besoins et aux attentes de ses usagers.

Pour les 7-9 ans le 22/04 et les 10-12 ans le 15/04

RDV CIAP de Royan, Rez-de-mer du Palais des Congrès, Avenue des Congrès

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Avenue des Congrès, 17200 ROYAN Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}]

Royan Architecture

©R. Riehl, Ville de Royan