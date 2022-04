Atelier jeune public : Poisson d’avril

Atelier jeune public : Poisson d’avril, 28 avril 2022, . Atelier jeune public : Poisson d’avril

2022-04-28 – 2022-04-28 EUR 0 Les enfants partiront à la rencontre des animaux vivants dans les œuvres du musée et feront notamment la découverte d’un drôle d’objet tout en rondeur à la forme de poisson. En atelier, ce poisson sera reproduit et modelé dans de l’argile. musee.denon@chalonsursaone.fr +33 3 85 94 74 41 https://www.museedenon.com/programme-des-visites-et-ateliers-janvier-a-mars-2022/ Les enfants partiront à la rencontre des animaux vivants dans les œuvres du musée et feront notamment la découverte d’un drôle d’objet tout en rondeur à la forme de poisson. En atelier, ce poisson sera reproduit et modelé dans de l’argile. dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville