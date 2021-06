Saint-Dié-des-Vosges Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Atelier jeune public Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Musée Pierre-Noël, le samedi 3 juillet à 14:30

Crée ton insecte imaginaire en hologramme !

Sur réservation préalable, dans la limite des places disponibles

Atelier créatif avec l’artiste Emilie Thieuleux Musée Pierre-Noël Place Georges Trimouille, 88100 Saint-dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T16:30:00

