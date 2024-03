ATELIER JEUNE PUBLIC Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse, mercredi 10 avril 2024.

ATELIER JEUNE PUBLIC INITIATION A LA BRODERIE 10 et 17 avril Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Sur réservation, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T13:30:00+02:00 – 2024-04-10T15:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T15:30:00+02:00 – 2024-04-17T17:30:00+02:00

Animé par Nanou broderie et l’équipe du musée

Dans les écoles de l’Espagne franquiste, entre 1939 et 1959, garçons et filles étaient séparés et ne bénéficiaient pas de la même instruction : sport, instruction militaire et premières lectures pour les garçons, broderie, prière, cuisine et préparation à la maternité pour les filles. C’est ainsi que les valeurs traditionnelles et conservatrices portées par le régime étaient transmises et préservées.

Aujourd’hui, en Espagne et dans le monde, la broderie est réemployée par de nombreux créateurs et artistes comme outil de contestation notamment au sujet de la condition de la femme.

L’atelier propose à tous les enfants une initiation qui leur permettra de broder un mot chargé de sens qu’ils souhaitent retenir de la visite de l’exposition « Anatomie du franquisme ».

Ouvert aux questions les plus contemporaines, il remplit une triple mission historienne, mémorielle et citoyenne. Ouvert du mardi au samedi | 10h-18h

