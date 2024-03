Atelier Jeune Public Modelage (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde, mardi 16 avril 2024.

Atelier Jeune Public Modelage (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde Corrèze

La Terre dans tous ses états. Imaginer, dessiner puis explorer la matière pétrir, creuser, étirer, déformer, ajouter, enlever… Et explorer les outils ébauchoirs, mirettes… Sous les doigts, la terre de modelage devient matière et texture.

Animé par Emmanuelle Poussin

DURÉE 4h de 10h à 12h et de 14h à 16hDe 6 à 8 ans // 20 € .

Début : 2024-04-16 10:00:00

fin : 2024-04-16 12:00:00

31 Avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier Jeune Public Modelage (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-03-26 par Brive Tourisme