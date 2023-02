Atelier jeune public : Masque de théâtre antique Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer

Atelier jeune public : Masque de théâtre antique Centre d'Interprétation Vorgium, 22 février 2023, Carhaix-Plouguer

Finistere Qui dit vacances d’hiver, dit mardi gras et carnaval et donc masques : CQFD ! Notre médiatrice proposera au jeune public chaque mercredi des vacances de modeler des masques d’acteurs de théâtre antiques en argile, en partant de modèles qui nous sont parvenus grâce aux fresques et découvertes archéologiques.

Une manière ludique et sensible d’aborder l’art du spectacle dans la civilisation gréco-romaine.

A partir de 7 ans. Durée : ~1h15 accueil.vorgium@poher.bzh +33 2 98 17 53 07

