| SAPIN OU ÉPICÉA | ——————- ### Avec Elvina Piard-Aubert, paysagiste. ### _Atelier de Noël !_ D’après leurs caractéristiques, le sapin et l’épicéa ont beaucoup de points communs. Pour les différencier, il faut étudier leurs aiguilles et leurs cônes. Initiation à la botanique et création de décorations : les enfants seront invités à faire de la pyrogravure sur des rondelles de bois de sapin ou d’épicéa.

5 euros avec adhésion d’un membre de la famille à jour

Sapin ou épicéa ? Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon Centre-Chapelle des Buis Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T17:00:00

