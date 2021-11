Caen Caen Caen, Calvados Atelier Jeune Public | Ma fenêtre s’éveille Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Atelier Jeune Public | Ma fenêtre s’éveille Caen, 1 décembre 2021, Caen. Atelier Jeune Public | Ma fenêtre s’éveille presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen

2021-12-01 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-01 15:30:00 15:30:00 presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon

Caen Calvados Que se passe-t-il derrière les fenêtres des habitants ? Que font ceux qui vivent aux différents étages d’un immeuble ? Viens dessiner, couper, coller et inventer pour imaginer la vie dans une barre d’immeuble aux travers des fenêtres de chacun.

À partir de 7 ans. Tarifs : 3€ (adhérent 2021 au Pavillon)/5€

Inscription sur Hello Asso.

Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29 Que se passe-t-il derrière les fenêtres des habitants ? Que font ceux qui vivent aux différents étages d’un immeuble ? Viens dessiner, couper, coller et inventer pour imaginer la vie dans une barre d’immeuble aux travers des fenêtres de chacun… inscription@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/ Que se passe-t-il derrière les fenêtres des habitants ? Que font ceux qui vivent aux différents étages d’un immeuble ? Viens dessiner, couper, coller et inventer pour imaginer la vie dans une barre d’immeuble aux travers des fenêtres de chacun.

À partir de 7 ans. Tarifs : 3€ (adhérent 2021 au Pavillon)/5€

Inscription sur Hello Asso.

Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29 presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse presqu'île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Ville Caen lieuville presqu'île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen