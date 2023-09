Atelier jeune public : Langues des signes et jeu du kai-awase Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. payant Tarif 5 € (matériel compris) Kai-awase – littéralement « assembler des coquillages » – est le nom d’un jeu traditionnel qui consiste à retrouver les deux parties de coquilles de palourdes peintes. Dans

les langues des signes (LDS), langues gestuelles que les personnes sourdes et

malentendantes ont développées pour communiquer, on y trouve de nombreuses caractéristiques

culturelles de chaque pays. Durant

l’atelier, tu créeras une paire de coquilles en origami. Puis, tout en jouant à

ce jeu, tu t’initieras aux langues des signes (LDS) qui sont différentes en

France et au Japon. En effet, l’une des deux coquilles contiendra un mot

japonais avec le geste de LDS japonaise correspondant et l’autre un mot

français avec son geste de LDS française, comme dans un jeu de mémoire. Ce

programme pédagogique permet aux enfants, non seulement de découvrir les langues

des signes et de comparer les gestes linguistiques entre la France et le Japon,

mais également de les sensibiliser au handicap auditif avant les Jeux paralympiques

de Paris 2024. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/agenda/jeune-public/langues-des-signes-et-jeu-du-kai-awase

