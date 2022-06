Atelier Jeune public : la ville en craie, 17 août 2022, .

Atelier Jeune public : la ville en craie



2022-08-17 – 2022-08-17

Viens sur le quai devant le Pavillon et imagine une ville à ta mesure !

Comment fonctionne une ville ? De quoi a-t-on besoin pour qu’elle soit agréable ? Qu’est-ce qu’une ville pensée par les enfants ?

Dessine sur le sol avec les craies du Pavillon une ville rêvée pour montrer aux grands que tu peux être un véritable urbaniste en herbe.

À partir de 6 ans, familles bienvenues.

Inscription sur Hello Asso.

Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29.

D’autres ateliers et balades sont proposés cet été, découvrez la programmation sur le site du Pavillon.

Viens sur le quai devant le Pavillon et imagine une ville à ta mesure !

Comment fonctionne une ville ? De quoi a-t-on besoin pour qu’elle soit agréable ? Qu’est-ce qu’une ville pensée par les enfants ?

Dessine sur le sol avec…

inscription@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-17-08-la-ville-en-craie-atelier-jeune-public

Viens sur le quai devant le Pavillon et imagine une ville à ta mesure !

Comment fonctionne une ville ? De quoi a-t-on besoin pour qu’elle soit agréable ? Qu’est-ce qu’une ville pensée par les enfants ?

Dessine sur le sol avec les craies du Pavillon une ville rêvée pour montrer aux grands que tu peux être un véritable urbaniste en herbe.

À partir de 6 ans, familles bienvenues.

Inscription sur Hello Asso.

Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29.

D’autres ateliers et balades sont proposés cet été, découvrez la programmation sur le site du Pavillon.

dernière mise à jour : 2022-06-26 par