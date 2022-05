Atelier Jeune Public : La plage de Lion-sur-mer et ses cabines, 21 juillet 2022, .

Atelier Jeune Public : La plage de Lion-sur-mer et ses cabines

2022-07-21 10:30:00 – 2022-07-21 12:30:00

Située au Nord de Caen, sur la Côte de Nacre, Musartdit est une agence de médiation culturelle qui a pour vocation de répondre aux envies des petits et des plus grands en matière de découvertes artistiques.

S’inspirant de ce qui nous entoure, qu’il s’agisse du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel, Musartdit propose des activités ludiques et pédagogiques autour de l’histoire de l’art et des arts plastiques.

En partenariat avec la municipalité de Lion sur mer, Laura Puech a spécialement conçu une programmation culturelle sur mesure, mettant l’accent sur les curiosités et richesses de Lion sur mer : la mer, la vigie, le manège, les cabanes de plage…

La programmation le matin permet d’occuper les enfants de manière ludique à la création artistique pour que leurs parents puissent aller suivre le cours de gym gratuitement sur la digue !

Enfant âgé de 6 à 11 ans, groupe limité à 8 enfants.

