ATELIER JEUNE PUBLIC / La danse des abeilles (7-10 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, mercredi 10 avril 2024.

ATELIER JEUNE PUBLIC / La danse des abeilles (7-10 ans) Incarnez une abeille et aidez la colonie à récolter des ressources en évitant les pièges au cours d’un jeu immersif et coopératif ! 10 et 24 avril Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Gratuit pour les enfants

La ruche a besoin de vous ! Incarnez une abeille et aidez la colonie à récolter des ressources en évitant les pièges au cours d’un jeu immersif et coopératif !

Mercredis 10 et 24 avril à 14h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2118174497740400288 »}]

