Atelier jeune public : Jeu de go Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier jeune public : Jeu de go Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 31 octobre 2023, Paris. Le mardi 31 octobre 2023

de 15h30 à 16h30

Le mardi 31 octobre 2023

de 14h00 à 15h00

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. payant Tarif 2 € Le « jeu de go » ? C’est quoi ? C’est compliqué, non ? Absolument pas ! Le jeu de go est un jeu de plateau auquel

s’amusent aussi bien les petits que les grands. Dans cet atelier, tu apprendras

les règles de base qui te permettront de jouer avec tes amis. Séance

de 14h > pour les 6-8 ans (durée : 1h) Séance

de 15h30 > pour les 9-12 ans (durée : 1h) Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/jeu-de-go

MCJP Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la culture du Japon à Paris Adresse 101 bis Quai Jacques Chirac Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la culture du Japon à Paris Paris latitude longitude 48.8557263333566,2.28984815042878

Maison de la culture du Japon à Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/