Du jeudi 02 novembre 2023 au vendredi 03 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. payant Tarif 2 € A l’occasion de la projection de films d’animation japonais « Club des petits cinéphiles » à la MCJP pendant les vacances de la Toussaint, venez participer à l’atelier d’initiation au Stop Motion ! Découvre la technique d’animation du « stop

motion » (image par image) et crée un petit film sur le thème de

l’aventure ! Atelier animé par l’illustrateur Romain Taszek. A partir de 6 ans Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/agenda/initiation-au-stop-motion

