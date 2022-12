Atelier jeune public : Furoshiki Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier jeune public : Furoshiki Maison de la culture du Japon à Paris, 2 mars 2023, Paris. Le jeudi 02 mars 2023

de 15h00 à 16h00

Le jeudi 02 mars 2023

de 13h30 à 14h30

. payant Tarif 8 € Participation d’un adulte pour un ou plusieurs enfants possible au même tarif Art d’emballer et de nouer, le furoshiki reflète des règles de savoir vivre et d’hospitalité propres au Japon. Akiyo Kajiwara t’apprendra comment utiliser ce carré de tissu pour transporter ou offrir divers objets. Elle te sensibilisera à l’importance d’utiliser moins de sacs plastiques et d’emballages papier pour protéger notre environnement. À partir de 6 ans Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/ 0144379595 https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.mcjp.fr/fr/agenda/furoshiki

Association franco-japonaise Talachiné

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la culture du Japon à Paris Adresse 101 bis, quai Jacques Chirac Ville Paris lieuville Maison de la culture du Japon à Paris Paris Departement Paris

Maison de la culture du Japon à Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier jeune public : Furoshiki Maison de la culture du Japon à Paris 2023-03-02 was last modified: by Atelier jeune public : Furoshiki Maison de la culture du Japon à Paris Maison de la culture du Japon à Paris 2 mars 2023 Maison de la culture du Japon à paris Paris Paris

Paris Paris