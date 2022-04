Atelier jeune public : Flash spécial !

Les enfants expérimenteront la technique « open flash » comme le photographe Patrick Bailly-Maître-Grand. Lors d'une séance photo, ils découvriront cette technique de prise de vue en pose longue et se mettront en scène pour se multiplier sur une même photographie. (de 9 à 12 ans)

