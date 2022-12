Atelier jeune public : Etegami, la carte de félicitations japonaise Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier jeune public : Etegami, la carte de félicitations japonaise
Le samedi 04 mars 2023

de 16h00 à 17h30

Le samedi 04 mars 2023

de 14h00 à 15h30

Les « etegami » (« e » signifiant dessin/image et « tegami » lettre) sont des cartes sur lesquelles on peint une image que l'on accompagne de quelques mots écrits à la main. On les envoie traditionnellement pour présenter ses vœux de bonheur ou de réussite en de nombreuses occasions tout au long de l'année. Durant cet atelier, Mariko Nakayama présentera l'etegami, son histoire et les différentes étapes de sa réalisation. Puis elle t'aidera à créer des cartes originales, avec un petit message pour tes amis ou ta famille. À partir de 8 ans / participation d'un adulte pour un ou plusieurs enfants possible au même tarif.
Maison de la culture du Japon à Paris
101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris
Tarif 10 € (matériel compris)

