de 16h00 à 17h30

de 14h00 à 15h30

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Le haïku est un poème très court qui raconte un instant de la vie, une émotion. Et si tu participais au Concours de haïku des enfants du monde entier ? Il est organisé par la JAL FOUNDATION et le thème de cette année est « La famille ». Durant

cet atelier, tu apprendras à composer en français un poème de style japonais.

Avec ton imagination et tes propres mots, tu écriras un haïku sur la famille

que tu illustreras d’un dessin. Le matériel pour dessiner te sera offert.

Atelier animé par le poète Nicolas

Grenier, auteur du recueil de haïkus Rosetta

Atelier animé par le poète Nicolas Grenier, auteur du recueil de haïkus Rosetta (suivi de Philae) aux éditions L'Echappée Belle. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

