Atelier jeune public du Pavillon, février 2022 Le Pavillon, 2 février 2022, Caen.

Atelier jeune public du Pavillon, février 2022

du mercredi 2 février au mercredi 23 février à Le Pavillon

**Mercredi 2 février, 14h-15h30** **Atelier jeune public Défi Kapla !** Viens construire les installations les plus extravagantes avec les milliers de Kapla du Pavillon. Mesure-toi aux autres ou crée une construction collaborative en laissant flamber ton imagination. _À partir de 6 ans. Tarifs : 5€ / 3€ (adhérent 2022). Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-02-02-defi-kapla](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-02-02-defi-kapla)_ **Mardi 8 février, 14h-15h30** **Balade urbaine | Les enfants guident les grands sur la presqu’île** Guide-moi dans la presqu’île ! Grâce à un plan ludique, viens te repérer et guider le groupe à travers un parcours de découverte de la presqu’île et tous ses recoins. _À partir de 7 ans (les parents peuvent accompagner). Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mar-8-02-balade-les-enfants-guident-les-grands-sur-la-presqu-ile](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mar-8-02-balade-les-enfants-guident-les-grands-sur-la-presqu-ile)_ **Mercredi 9 février, 14h-15h30** **Atelier jeune public Défi Kapla !** Viens construire les installations les plus extravagantes avec les milliers de Kapla du Pavillon. Mesure-toi aux autres ou crée une construction collaborative en laissant flamber ton imagination. _À partir de 6 ans. Tarifs : 5€ / 3€ (adhérent 2022). Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-09-02-defi-kapla](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-09-02-defi-kapla)_ **Jeudi 10 février, 10h-11h** **Archi’lecture : Saul, Monsieur Rêve & le morceau de mur** Viens écouter cette histoire drôle et imaginative, pleine de personnages fantastiques ! Saul l’architecte et ses acolytes vont s’échapper de la morosité ambiante grâce à des rêves de lumière. Après la lecture, tu pourras jouer avec des cubes et kapla pour revivre l’histoire que que tu viens d’entendre. _De 4 à 6 ans. Tarifs : 3€ adhérent / 5€ non adhérent. Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/jeu-10-02-archi-lecture](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/jeu-10-02-archi-lecture)_ **Jeudi 10 février, 12h30-14h** **Parcours urbain La presqu’île en balade (tout public)** Ouvrez grand les yeux, la Presqu’île se transforme. Du plus visible : les bâtiments qui se construisent, se peuplent ou ceux qui ont toujours été là ; au moins visible : la vie qui se cache aux détours de cet espace aux mille surprises. Baladons-nous, laissons-nous porter par ce bout de territoire entre deux eaux, entre deux histoires. _De 7 à 99 ans. Tarifs : 5€ / 3€ (adhérent 2022). Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/jeu-10-02-la-presqu-ile-en-balade](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/jeu-10-02-la-presqu-ile-en-balade)_ **Mardi 15, mercredi 16 & jeudi 17 février, 14h-16h** **Mini-Stage | Je maquette la presqu’île (3 séances)** Pendant 3 jours, viens jouer les apprentis architectes et construire une maquette collective de la Pointe de la Presqu’île. La bibliothèque Alexis de Tocqueville, _le Cargö, le Dôme, le port de Caen… : tout est à fabriquer en miniature ! À partir de 8 ans, familles bienvenues. Tarifs : 25€/ 20€ (adhérent 2022). Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mar-15-02-mer-16-02-jeu-17-02-mini-stage-je-maquette-la-presqu-ile](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mar-15-02-mer-16-02-jeu-17-02-mini-stage-je-maquette-la-presqu-ile)_ **Mercredi 23 février, 10h-11h** **Visite-jeu de l’exposition DERNIÈRE CHANCE** L’expo « Transformer à grande échelle, nouveau défi de la durabilité. Bordeaux/Amsterdam » se termine. Alors viens visiter et jouer aux ressemblances / différences entre les deux bâtiments présentés dans l’exposition du moment grâce à un livret-jeu. _À partir de 6 ans. Tarifs : 5€/ 3€ (adhérent 2022). Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-23-02-visite-jeu-de-l-exposition-derniere-chance](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-23-02-visite-jeu-de-l-exposition-derniere-chance)_ **Mercredi 23 février, 14h-15h30** **Atelier jeune public | Destruction !!!** Que faire de la ville quand elle est trop dense ? Après plusieurs mois de construction, il n’y a plus de place dans la ville de carton du Pavillon. Soucieux de recycler toute cette matière, nous avons décidé d’organiser un concours de destruction-rangement ! >> Tout doit rentrer dans un conteneur jaune !! Viens relever ce défi avec nous. _À partir de 8 ans. Tarifs : 5€/ 3€ (adhérent 2022). Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-23-02-destruction](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-23-02-destruction)_ **INFOS PRATIQUES** Le Pavillon 10 quai François Mitterrand, 14000 Caen Tarifs : 5€ / 3€ (adhérent 2022 au Pavillon), sauf mini-stage : 20€ (adhérent) / 25€ Renseignements : [inscription@lepavillon-caen.com](mailto:inscription@lepavillon-caen.com) ou 02.31.83.79.29 —— **Vous souhaitez adhérer au Pavillon, c’est par ici** >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/adhesions/soutenez-le-pavillon-en-adherant-a-l-association-pour-2022](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/adhesions/soutenez-le-pavillon-en-adherant-a-l-association-pour-2022)

Tarifs : 3€ (adhérent)/5€, sauf mini-stage : 20€ (adhérent) / 25€

Le Pavillon propose des ateliers jeune public tous les mercredis et pendant les vacances d’hiver : ateliers maquette, dessin, collage, balade urbaine…

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen Caen Port Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T15:30:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T15:30:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T15:30:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T11:00:00;2022-02-10T12:30:00 2022-02-10T14:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T16:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T16:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T16:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T11:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T15:30:00