Caen Calvados Que faire de la ville quand elle est trop dense ?

Après plusieurs mois de construction, il n’y a plus de place dans la ville de carton du Pavillon. Soucieux de recycler toute cette matière, nous avons décidé d’organiser un concours de destruction-rangement ! Tout doit rentrer dans un conteneur jaune ! Viens relever ce défi avec nous.

À partir de 8 ans.

Inscription sur Hello Asso.

