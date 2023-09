Atelier jeune public : dessine un manga Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Atelier jeune public : dessine un manga Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 24 octobre 2023, Paris. Du mardi 24 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

.Public adolescents. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans. payant Tarif 160 € les 4 séances Stage intensif organisé par Yoshimi Katahira, mangaka et illustratrice. Tu apprendras les bases du dessin et de

la création d’un manga. Yoshimi te donnera de précieux conseils, quels que

soient tes objectifs et ton niveau (débutant ou confirmé). Pour ces ateliers de dessin (sans

utilisation de tablette !), apporte tes crayons (0,5 mm et 0,8 mm), gomme,

taille-crayon, crayons ou feutres de couleurs, règle, etc. (Les feuilles sont

fournies.) 1er jour > bases du dessin et de la

création d’une histoire

2e jour > personnages et couverture

3e jour > création du storyboard

4e jour > finitions Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/dessine-un-manga_2

