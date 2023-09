Atelier jeune public : dessine les feuillages d’automne Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 4 novembre 2023, Paris.

Le samedi 04 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

de 14h00 à 15h00

de 11h30 à 12h30

.Public enfants adolescents. A partir de 4 ans. payant

Tarif 13 € (matériel compris)

Au Japon, en automne, les feuilles des arbres se parent de couleurs flamboyantes. Teintés de jaune et de rouge, les rues et les anciens temples sont encore plus beaux.

En

utilisant la technique de la peinture soufflée et des tampons, tu dessineras

des arbres aux couleurs automnales dans un style japonais !

Atelier animé par Sayaka Cointre.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/dessine-les-feuillages-d-automne

Sayaka Cointre