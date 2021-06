Langres Musée d'Art et d'Histoire Haute-Marne, Langres Atelier jeune public : décors et architectures Musée d’Art et d’Histoire Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

Atelier jeune public : décors et architectures Musée d’Art et d’Histoire, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Langres. Atelier jeune public : décors et architectures

Musée d’Art et d’Histoire, le samedi 18 septembre à 14:30 Tarif habituel : 3€

Les enfants partent à la découverte de l’exposition Mille et un Orients, puis réalisent une œuvre, en s’inspirant des décors des architectures méditerranéennes observées. Musée d’Art et d’Histoire Place du Centenaire, 52200 Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

