Atelier jeune public : Danse nihon buyô à la Maison de la Culture du Japon Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 20 février 2024, Paris.

Du mardi 20 février 2024 au mercredi 21 février 2024 :

de 17h00 à 18h30

de 15h00 à 16h30

de 14h00 à 15h00

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 17 ans. payant

Tarif avec prêt de yukata ou jinbei : 15€

Sans prêt : 12€

Séance centre de loisirs 8€ / enfant

Le nihon buyô est une danse classique qui a près de 400 ans. Venez la découvrir !

Durant cet atelier, les enfants s’initieront à cette danse traditionnelle avec leurs cinq sens. Ils commenceront par une salutation, puis ils apprendront les postures et les gestes de base, et ils danseront sur la scène à la fin ! Ils pourront aussi toucher des kimonos et prendre dans leurs mains des accessoires (éventail, serviette tenugui, etc.)

14h-15h : séance pour les centres de loisirs

15h-16h30 : pour les 5-8 ans

17h-18h30 : à partir de 9 ans

Professeure : Yûkô Fujima, Ecole Fujima, a appris la danse sous la direction de Seikô Fujima dès l’âge de six ans. Elle obtient à vingt ans le diplôme d’enseignement de cette école.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

