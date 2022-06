Atelier jeune public dans le cadre de Matières contemporaines II Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Atelier jeune public dans le cadre de Matières contemporaines II Soissons, 26 juillet 2022, Soissons. Atelier jeune public dans le cadre de Matières contemporaines II

Rue Saint-Jean Soissons Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin

2022-07-26 – 2022-07-26 Soissons

Aisne 0 0 Vous avez dit dripping !? Vous n’aimez pas dessiner ? Osez vous exprimer ! Venez nous rejoindre pour projeter, superposer, mélanger les couleurs sur une surface horizontale (à la manière de Jackson Pollock). Vous avez dit dripping !? Vous n’aimez pas dessiner ? Osez vous exprimer ! Venez nous rejoindre pour projeter, superposer, mélanger les couleurs sur une surface horizontale (à la manière de Jackson Pollock). +33 3 23 25 59 91 Vous avez dit dripping !? Vous n’aimez pas dessiner ? Osez vous exprimer ! Venez nous rejoindre pour projeter, superposer, mélanger les couleurs sur une surface horizontale (à la manière de Jackson Pollock). Musée ville de Soissons

Soissons

dernière mise à jour : 2022-06-22 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Other Lieu Soissons Adresse Rue Saint-Jean Soissons Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Aisne Tourisme - Admin Ville Soissons lieuville Soissons Departement Aisne

Soissons Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/

Atelier jeune public dans le cadre de Matières contemporaines II Soissons 2022-07-26 was last modified: by Atelier jeune public dans le cadre de Matières contemporaines II Soissons Soissons 26 juillet 2022 Rue Saint-Jean Soissons Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Aisne Tourisme - Admin

Soissons Aisne