de 16h00 à 17h30

de 14h00 à 15h30

À ces ateliers animés par Kaoru Yamaguchi, tu utiliseras des pâtes à modeler japonaises qui durcissent avec le temps et se mélangent pour obtenir différentes couleurs. 14h-15h30 > clochette fûrin Tarif 10 € (frais de matériel compris) L'été au Japon, le tintement des clochettes fûrin procure une sensation de fraîcheur. Fabrique une clochette décorée de fleurs de cerisier ou de pissenlit que tu pourras suspendre à ta fenêtre ! 16h-17h30 > mini sushi Tarif 5 € (frais de matériel compris) Crée un plateau de mini sushis : thon, crevette, oursin, saumon, etc. Apporte un tablier pour ne pas te salir. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

