Atelier jeune public : Crée ta poupée pour hina matsuri Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Atelier jeune public : Crée ta poupée pour hina matsuri Maison de la culture du Japon à Paris, 3 mars 2023, Paris. Le vendredi 03 mars 2023

de 16h00 à 17h00

de 14h00 à 15h00

de 11h30 à 12h30

. payant Tarif 13 € (matériel compris) Au Japon, on célèbre le 3 mars hina matsuri, la « fête des poupées ». À cette occasion, on expose des poupées décoratives dans les maisons des petites filles pour leur assurer bonheur et santé. Après une présentation de cette fête et de ses fameuses poupées, les filles et les garçons pourront la célébrer ensemble en fabriquant leur propre poupée. Atelier pour les enfants de 4 à 10 ans Atelier animé par Sayaka Cointre Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : 0144379595 https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.mcjp.fr/fr/agenda/cree-ta-poupee-pour-hina-matsuri

Sayaka Cointre

