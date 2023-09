Atelier jeune public « Chanoyu » Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier jeune public « Chanoyu » Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 6 décembre 2023, Paris. Le mercredi 06 décembre 2023

de 15h00 à 16h30

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu’à 16 ans. gratuit

Découvrez l’univers de la cérémonie du thé ! Sur

l’initiative de Sôshitsu Sen, XVIe Grand Maître de l’école

Urasenke, l’école Urasenke organise une cérémonie du thé pour les enfants et

adolescents de 8 à 16 ans. Cette initiation à l’art du thé, à ses codes et à ses

secrets, leur permettra de mieux comprendre la culture japonaise. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/agenda/atelier-chanoyu_2

