### Réalisation par les enfants d’un cadavre exquis à partir de l’œuvre « Les biches » de Dorignac. Tout au long du week-end, un médiateur accueille les enfants et les invite à intervenir dans le cadre d’un atelier créatif participatif : à partir d’un détail du tableau de Georges Dorignac, chacun est amené à imaginer la suite à donner à l’oeuvre afin de créer une composition nouvelle purement « exquise ». Cette création originale collaborative sera exposée, à l’issue du week-end, au sein de la Galerie des enfants du musée et visible jusqu’en décembre.

Gratuit. Entrée libre.

Réalisation par les enfants d’un cadavre exquis à partir de l’œuvre « Les biches » de Dorignac. Musée des Beaux-Arts 42 place Abel-Surchamp, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

