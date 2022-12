Atelier Jeune Public Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d'Arrée Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Atelier Jeune Public Carhaix-Plouguer, 21 décembre 2022, Carhaix-Plouguer OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d'Arrée Carhaix-Plouguer. Atelier Jeune Public 5, rue du Dr Menguy Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer Finistère Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Dr Menguy

2022-12-21 – 2022-12-21

Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Dr Menguy

Carhaix-Plouguer

Finistère Carhaix-Plouguer Dans cet atelier, les enfants fabriqueront une boule de Noël en argile, décorée à la manière de la céramique sigillée gallo-romaine, pour agrémenter à l’Antique leurs sapins.

Réservations possibles auprès de l’accueil, par téléphone ou par mail. accueil.vorgium@poher.bzh +33 2 98 17 53 07 https://www.vorgium.bzh/ Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Dr Menguy Carhaix-Plouguer

dernière mise à jour : 2022-12-09 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Carhaix-Plouguer Adresse Carhaix-Plouguer Finistère OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d'Arrée Centre d'interprétation Vorgium 5, rue du Dr Menguy Ville Carhaix-Plouguer OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d'Arrée Carhaix-Plouguer lieuville Centre d'interprétation Vorgium 5, rue du Dr Menguy Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d'Arrée Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer-ot-carhaix-poher-tourisme-aux-portes-de-la-vallee-des-saints-et-des-monts-darree-carhaix-plouguer/

Atelier Jeune Public Carhaix-Plouguer 2022-12-21 was last modified: by Atelier Jeune Public Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 21 décembre 2022 5 Carhaix-Plouguer finistère rue du Dr Menguy Centre d'interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer Finistère OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d'Arrée Carhaix-Plouguer Finistère

Carhaix-Plouguer OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d'Arrée Carhaix-Plouguer Finistère