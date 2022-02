Atelier jeune public : Camille Epplin Sélestat, 10 février 2022, Sélestat.

Atelier jeune public : Camille Epplin Sélestat

2022-02-10 – 2022-02-10

Sélestat Bas-Rhin

EUR Plonge dans le grand bain avec Camille Epplin ! Pars à la découverte des Bains Municipaux et inspire-toi des lieux pour réaliser une création en papier découpé et papier vitrail avec l’aide de l’illustratrice Camille Epplin ! Poissons, hippocampes, naïades et autres animaux marins n’attendent plus que toi ! Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Découverte des Bains Municipaux et atelier créatifs pour les enfants de 8 à 12 ans, rdv à la Bibliothèque Humaniste – places limitées

+33 3 88 58 03 08

