Atelier jeune public à la Fondation Pernod Ricard Fondation Pernod Ricard Paris, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 15h30 à 17h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

La Fondation Pernod Ricard propose un atelier jeune public animé par l’artiste Camille Meyer.

Dans le cadre de l’exposition La société des spectacles, l’artiste Camille Meyer invite les enfants à célébrer la couleur, le spectacle et la mise en scène de soi.

« Et si on essayait, le temps d’un atelier, de se mettre dans la peau d’une fleur ? Pas dans un pot de fleur, non, mais bien à fleur de peau ! N’ayons pas peur de montrer nos plus belles couleurs, d’ouvrir nos pétales et nos collerettes, de laisser parler notre imagination ! Ensemble, les enfants créerons un costume en tissu peint et déambulerons dans l’espace de la Fondation, afin de célébrer le retour du printemps ! » Camille Meyer

Au programme :

– Visite de l’exposition

– Création de costumes et déambulation dans la Fondation

– L’atelier sera ponctué d’un goûter

Réservation obligatoire : info@fondation-entreprise-pernod-ricard.com

Fondation Pernod Ricard 1, Cours Paul Ricard 75008

Contact : https://www.fondation-pernod-ricard.com/fr/expo/la-societe-des-spectacles +33170932600 info@fondation-entreprise-ricard.com https://fondation-pernod-ricard.com/fr/evenement/guest-program-atelier-pour-le-jeune-public-avec-camille-meyer

Jardin d’enfants © Camille Meyer Jardin d’enfants © Camille Meyer