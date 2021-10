Échourgnac Échourgnac Dordogne, échourgnac Atelier jeune public : à la découverte des saveurs du passé Échourgnac Échourgnac Catégories d’évènement: Dordogne

Atelier jeune public : à la découverte des saveurs du passé Échourgnac, 3 novembre 2021, Échourgnac. Atelier jeune public : à la découverte des saveurs du passé 2021-11-03 15:00:00 – 2021-11-03 16:00:00 Le Parcot Ferme du Parcot

Atelier jeune public de 15h à 16h, de 5 à 7 ans, 2€/enfant- « C'est (pas qu')une question de goût !" – à la découverte des saveurs du passé – 05 53 81 99 28

