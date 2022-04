Atelier – Jeudi je couds : trousse de toilette Frasne, 21 avril 2022, Frasne.

Atelier – Jeudi je couds : trousse de toilette Frasne

2022-04-21 – 2022-04-21

Frasne Doubs Frasne

EUR 5 De 14h à 16h.

Organisé par la Communauté de Communes Frasne-Drugeon.

Bobine, échange et papote… atelier de convivialité et de partage de savoir-faire autour d’une création de couture. Thème : trousse de toilette

Prévoir une machine (si vous en avez une). Matériel et mercerie fournis mais n’hésitez-pas à prendre votre tissu.

atelier pour débutants et confirmés.

5 €/pers. (règlement chèque uniquemennt)

Inscription indispensable (nombre de places limité).

mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr +33 3 81 38 32 93 http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/

Frasne

