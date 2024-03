Atelier jeu « Qui sera le meilleur influenceur ? » Bibliothèque Gutenberg Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 16h30 à 18h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

À la croisée du jeu de rôle et du jeu de plateau, jouez pour découvrir qui sera le meilleur influenceur !

Les

joueurs sont des créateurs de contenu et participent à une course aux

abonnés sous l’influence et la direction d’un maître du jeu. Un jeu à

destination des adolescents et des parents qui veulent en savoir plus

sur cet univers, avec un double objectif : créer des échanges sur les

réseaux sociaux et faire de la prévention sur les mauvais aspects de la

création de contenu.

Avec Cithéa et MaKabane.

Pour les ados à partir de 12 ans et les adultes.

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015

Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg

Cithéa