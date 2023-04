Atelier-jeu poétique avec Julien Marcland Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: île de France

Atelier-jeu poétique avec Julien Marcland Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz, 1 juin 2023, Paris. Le jeudi 01 juin 2023

de 18h30 à 20h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Venez faire des vers sans en avoir l’air ! En ouverture du festival Du haut des cimes de Ménilmontant qui se déroulera du 1er au 7 juin 2023, Julien Marcland, poète, comédien et metteur en scène, vous invite à découvrir Duodecim, un jeu de lettres poétique inspiré des contraintes de l’Oulipo qui réunit toutes les générations autour de la poésie. Sur chacune des 200 cartes qui composent le jeu figure une proposition littéraire (mot, ou morceau de phrase, verbe, etc) ainsi que sa valeur syllabique, vous avez sept cartes, une pioche au centre, des cartes chances et jokers, et le but du jeu est de faire le maximum de vers de douze pieds ! simple, beau, pédagogique et drôle ! Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : 01 40 33 26 01 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://facebook.com/bibliotheque.couronnes/

