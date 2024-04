Atelier-jeu « Les petits grands : être bien à la maison » Médiathèque André-Malraux Lisieux, mercredi 5 juin 2024.

Atelier-jeu « Les petits grands : être bien à la maison » Atelier-jeu pour les 5-7 ans Mercredi 5 juin, 10h00 Médiathèque André-Malraux Gratuit / sans inscription

Venez jouer et vivre des situations comme à la maison ou comme sur le chemin de l’école ! Un outil d’animation pour éviter les accidents domestiques ou piétons et apprendre à se protéger soi et les autres. Atelier proposé et animé par l’Agence O2 Pays d’Auge.

Pour les 5-7 ans accompagnés d’un parent.

Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Gratuit

