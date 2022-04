Atelier – Jeu jardine Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Atelier – Jeu jardine Dinard, 29 avril 2022, Dinard. Atelier – Jeu jardine Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

2022-04-29 – 2022-04-29 Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay

Dinard Ille-et-Vilaine Un jeu coopératif à destination des plus grands pour découvrir comment aménager son jardin de façon éco-responsable. Informations pratiques Vendredis 15, 22, 29 avril à partir de 16 h

Salle Petite ourse

Adultes et ados à partir de 11 ans

Gratuit sur réservation Vendredi 29 avril 2022 – à partir de 16h – Médiathèque l’Ourse +33 2 99 46 28 30 https://mediatheques.cote-emeraude.fr/l-ourse Un jeu coopératif à destination des plus grands pour découvrir comment aménager son jardin de façon éco-responsable. Informations pratiques Vendredis 15, 22, 29 avril à partir de 16 h

Salle Petite ourse

Adultes et ados à partir de 11 ans

Gratuit sur réservation Vendredi 29 avril 2022 – à partir de 16h – Médiathèque l’Ourse Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Médiathèque l'Ourse 2 Place de Newquay Ville Dinard lieuville Médiathèque l'Ourse 2 Place de Newquay Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Atelier – Jeu jardine Dinard 2022-04-29 was last modified: by Atelier – Jeu jardine Dinard Dinard 29 avril 2022 dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine