Paris La Fabrique Bohème île de France, Paris Atelier-jeu écologique [Ekoleki] La Fabrique Bohème Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier-jeu écologique [Ekoleki] La Fabrique Bohème, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 12h à 13h

gratuit

Atelier-jeu écologique sur l’alimentation responsable, événement labellisé “La France en transition 2021” En petit groupe, découvrez en 1h pourquoi l’impact carbone dans son assiette est significative et repartez avec des solutions efficaces et personnalisées pour réduire votre empreinte carbone au quotidien. L’atelier-jeu aura lieu à La Fabrique Bohème, Paris 14e (dans le respect des règles sanitaires en vigueur). Évènement gratuit, labellisé #LaFranceEnTransition, sur inscription (places limitées). ———- Durant 3 semaines (du 18 septembre au 8 octobre), Ekoleki et La Fabrique Bohème s’engage pour les Semaines Européennes du Développement Durable. Retrouvez toute la programmation pour adultes et enfants avec des ateliers créatifs, des ateliers Do-It-Yourself, des jeux de sensibilisation au développement durable et des conférences. Animations -> Atelier / Cours La Fabrique Bohème 94 rue l’ouest Paris 75014

13 : Pernety (124m) 13 : Plaisance (362m)

Contact : 0619334483 hello@ekoleki.com https://lafabriqueboheme.com/semaines-europeennes-du-developpement-durable-2021/ Animations -> Atelier / Cours Solidaire;En famille

Date complète :

2021-09-24T12:00:00+02:00_2021-09-24T13:00:00+02:00

ekoleki

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Fabrique Bohème Adresse 94 rue l'ouest Ville Paris lieuville La Fabrique Bohème Paris