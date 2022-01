Atelier – Jeu de piste des animaux Allouville-Bellefosse, 3 avril 2022, Allouville-Bellefosse.

Atelier – Jeu de piste des animaux Allouville-Bellefosse

2022-04-03 14:30:00 – 2022-04-03 16:30:00

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime Allouville-Bellefosse

Malheureux, le randonneur se promenant en forêt et ne voyant pas la vie bouillonnante qui s’agite autour de lui ! Les indices ne manquent pourtant pas, et il suffit parfois de quelques détails pour se rendre compte de la folle danse qui anime la forêt en permanence. Suivons ensemble le chemin de notre randonneur tête en l’air, pour voir si nous serons plus attentifs que lui aux indices de présence des habitants de la forêt…

contact@associationchene.com +33 2 35 96 06 54 https://www.associationchene.com/

Allouville-Bellefosse

