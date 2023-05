Atelier jeu 36h à la rédac : éducation aux médias Bibliothèque Goutte d’Or, 14 juin 2023, Paris.

Le mercredi 14 juin 2023

de 15h30 à 17h30

.Tout public. A partir de 9 ans. gratuit

Dès 9 ans

Sur inscription

36h à la rédac : un jeu pour comprendre et faire du journalisme !

Glissez-vous dans la peau d’un journaliste et réalisez votre reportage sur la disparition de Matéo. Interviewez des témoins, procurez-vous des documents exclusifs et arpentez différents lieux de l’évènement. Découvrez le métier de journaliste et sa déontologie. Quelle information peut-on publier ? Comment la sélectionner et éviter les rumeurs ? En équipe, répondez à ces questions et faites des choix pour votre enquête.

Mais le temps presse… vous avez 36H pour réunir des informations et terminer votre reportage avant le bouclage !

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/

36h à la rédac