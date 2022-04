[Atelier-jeu] 1000 grammes de CO² Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Inspiré du célèbre jeu 1000 bornes, les enfants sont invités à réduire leurs émissions de CO² au cours d'un jeu ! Dès 10 ans · Durée 2h

espaceinfo-penly@edf.fr +33 2 35 40 60 30 https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/visiter-edf/j

Petit-Caux

