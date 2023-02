Quartier des Arts à Tours, bienvenue à l’Atelier de Jessy GERIN ! Atelier Jessy Gerin, 1 avril 2023, Tours.

Restauration conservation de tableaux et copie de peinture

Depuis mai dernier, le dynamique et vivant quartier des arts du Vieux-Tours abrite le nouvel atelier de Jessy Gérin, conservatrice/restauratrice de tableaux et d’objets d’art polychromes.

Située rue du Grand Marché, à l’angle des rues du Grand-Marché et du Petit Saint-Martin. outre ses services de conservation/restauration, Jessy propose des ateliers de copie de peintures par l’apprentissage de techniques anciennes et modernes.

Longtemps en charge de la collection picturale du château de Chenonceau, elle peut consacrer depuis son installation dans la capitale d’Indre-et-Loire, davantage de temps à transmettre son savoir-faire et sa passion pour l’art, auprès d’élèves de 17 à 80 ans en petits groupes !

Jessy Gérin aura plaisir à aborder différentes techniques : le portrait du fayoum, une technique à la cire et au pigment pratiquée entre le Ier et le IVe siècle après JC ; la tempera à l’œuf, une technique des XIVe et XVe siècles à base de pigment et de jaune d’œuf s’exerçant sur un panneau de bois ; et la peinture à l’huile, une technique sur panneau de bois ou sur toile datant du XVIIe au début du XXe siècle.

Elle va pouvoir mettre en avant toutes ses compétences en copie de peinture. « J’ai commencé par enseigner la copie, j’ai envie de m’y replonger. » Un véritable art. En effet, la copie n’est pas un faux. Elle est régulée par les règles strictes du droit d’auteur que Jessy se plaît à lister (dimensions, signature…). Elle aime transmettre et échanger.

Atelier de Jessy Gerin au 57, rue du Grand-Marché. Tél. 06.37.29.29.94, gerinjessy@yahoo.fr, conservation-restauration -peinture.fr



