Atelier remède : Récolte de sève de Bouleau
Chateauneuf-sur-loire, 10 mars 2024

Atelier remède : Récolte de sève de Bouleau Dimanche 10 mars 2024, 09h00 Atelier JenniFleurs Voir http://www.jennifleurs.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T09:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T09:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:00:00+01:00

Venez à la rencontre de l’arbre de la sagesse et de son élixir de jouvence. A l’écoute de la nature et de vos sens. Vous apprendrez à le reconnaître, à l’approcher et à en extraire sa sève. Vous repartirez avec 1l de sève fraiche.

Atelier JenniFleurs
78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire

pixabay