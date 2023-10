Cuisine indienne ayurvédique Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Cuisine indienne ayurvédique Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire, 29 novembre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Cuisine indienne ayurvédique Mercredi 29 novembre, 08h00 Atelier JenniFleurs Voir https://www.jennifleurs.fr/ Après un voyage en Inde où elle a appris à cuisiner quelques plats traditionnels, votre hôte partagera avec vous quelques recettes mais surtout la philosophie de cette cuisine vitalisante. Vous cuisinerez ensemble et partagerez un repas. Réservation obligatoire par téléphone ou par mail. Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.jennifleurs.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « jennifleurs45@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T08:00:00+01:00 – 2023-11-29T13:00:00+01:00

2023-11-29T08:00:00+01:00 – 2023-11-29T13:00:00+01:00 FMACEN045V50B7S0 pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Autres Lieu Atelier JenniFleurs Adresse 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire latitude longitude 47.865035;2.211569

Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/