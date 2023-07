Sortie botanique : Les plantes magiques Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Sortie botanique : Les plantes magiques Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire, 17 septembre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Sortie botanique : Les plantes magiques Dimanche 17 septembre, 15h30 Atelier JenniFleurs Voir https://www.jennifleurs.fr/plantes-magiques Venez faire connaissance avec les plantes sauvages, apprenez leurs pouvoirs magiques. A l’écoute de la nature et de vos sens vous serez guidé pour éviter les risques de confusions. Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.jennifleurs.fr/plantes-magiques »}, {« type »: « email », « value »: « jennifleurs45@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

