Art et plantes : Lessive au lierre grimpant Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chateauneuf-sur-loire Art et plantes : Lessive au lierre grimpant Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire, 12 septembre 2023, Chateauneuf-sur-loire. Art et plantes : Lessive au lierre grimpant Mardi 12 septembre, 16h00 Atelier JenniFleurs Nous partirons à la rencontre de Lierre grimpant. Vous apprendrez à le reconnaître, ensuite nous cueillerons ses feuilles. Je vous parlerai de ses propriétés. Nous préparerons ensemble une lessive 100% végétale. Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « jennifleurs45@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T16:00:00+02:00 – 2023-09-12T18:00:00+02:00

